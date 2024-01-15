Жители Амстердама выставили сотни пар обуви в память о погибших детях Газы

Жители Амстердама собрались на акцию, посвященную памяти погибших в Газе палестинских детей. Их символом стали сотни пар обуви, которые амстердамцы выставили на центральной площади города. За 100 дней израильской агрессии в Газе погибли более 23 тыс. палестинцев, большинство из них - женщины и дети. #trtнарусском #амстердам #палестина #обувь #память #митинг #шествие #газа #секторгаза #дети #палестинскиедети #израиль #агрессия #палестинцы #amsterdam #trtrussian