ПОЛИТИКА
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Жители Амстердама выставили сотни пар обуви в память о погибших детях Газы
Жители Амстердама собрались на акцию, посвященную памяти погибших в Газе палестинских детей. Их символом стали сотни пар обуви, которые амстердамцы выставили на центральной площади города. За 100 дней израильской агрессии в Газе погибли более 23 тыс. палестинцев, большинство из них - женщины и дети. #trtнарусском #амстердам #палестина #обувь #память #митинг #шествие #газа #секторгаза #дети #палестинскиедети #израиль #агрессия #палестинцы #amsterdam #trtrussian
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15 января 2024 г.
Истории
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