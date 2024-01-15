Жители Газы ловят мобильную связь на крышах домов

Жители Газы пытаются подключиться к мобильной сети в условиях полной блокады сектора и разрушенной инфраструктуры. Люди поднимаются на крыши зданий, чтобы связаться с семьями, перемещенными на юг эксклава, рискуя попасть под израильские бомбы. 60% инфраструктуры сектора Газа повреждено или разрушено, а почти 2 миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. #trtнарусском #палестина #мобильнаясвязь #связь #газа #секторгаза #интернет #блокада #крыша #бомба #телефон #израиль #trtrussian