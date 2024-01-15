Акции Microsoft на торгах выросли на 2%, в результате чего рыночная стоимость компании составила $2,903 трлн. При этом акции Microsoft подешевели на 0,9%, а капитализация составила $2,871 трлн.

«Microsoft обогнала Apple, поскольку компания растет быстрее и может извлечь больше пользы из генеративного искусственного интеллекта», — объяснил аналитик D.A. Davidson Гил Лурия.

До этого Microsoft обошла Apple по капитализации в 2021 году. Тогда акции Apple после открытия торгов падали более чем на 3,5%, а бумаги компании стоили к тому моменту около $147. Акции Microsoft, напротив, подорожали почти на 1%, до $327 за акцию. Ранее Microsoft уже опережала Apple по капитализации в 2020 году.

В январе 2023 года Microsoft объявила о новых многолетних многомиллиардных инвестициях в разработку искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI.

Microsoft впервые инвестировала в OpenAI $1 млрд в 2019 году. Тогда эти инвестиции сделали Microsoft эксклюзивным поставщиком услуг облачных вычислений для OpenAI.