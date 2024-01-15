Президент Мальдивской республики Мохамед Муизу потребовал от Индии вывести военный контингент из страны до 15 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Абдулла Назим Ибрагим, его слова приводит местное издание Maldives Sun.

«Индийские военнослужащие не могут оставаться на Мальдивах. Это политика президента доктора Мохамеда Муизу и нынешней администрации», — отметил чиновник.

Мальдивы организовали оперативный штаб для вывода военного контингента Индии с острова. По данным мальдивского МИД, в островном государстве дислоцированы 88 индийских военных. Они следили за эксплуатацией двух индийских вертолетов ALH и самолета Dornier, которые Нью-Дели ранее передал Мальдивам. Авиация применялась при борьбе со стихийными бедствиями.

Президент Мальдив Муизу, не называя конкретную страну, заявил: «Мы можем быть маленькими, но это не дает вам лицензии на запугивание».

Политик также объявил о планах снизить зависимость страны от Индии, в частности, в сфере импорта необходимых продуктов питания, медикаментов и расходных материалов.

В чем причины напряженности?

Напряженность между Индией и Мальдивами растет с сентября 2023 года, с тех пор, как Мохамед Муизу вступил в должность с обещаниями снизить индийское влияние на остров. При этом президент настроен укреплять отношения с Китаем, который так же, как и Индия, вложил значительные средства в островную республику. По данным Всемирного банка, Мальдивы должны Китаю $1,37 млрд, или около 20% всего госдолга страны.

Примечательно, что Муизу объявил о выводе индийского контингента на следующий день после возвращения из поездки в Китай.

Мальдивы имеют стратегическое значение для мировой торговли, так как через 1192 островов страны проходят важные транспортные маршруты между Европой и Азией.

Правительство Индии традиционно считает Мальдивы, где проживает около 500 тыс. человек, своей сферой влияния. Они расположены всего в 70 морских милях от индийского острова Миникой в Лакшадвипе и в 300 морских милях от западного побережья Индии.

Нью-Дели с 1980-х годов разместил на островах радары, вертолеты и самолеты. Флот Индии патрулирует воды в Индийском океане.

Отношения двух стран резко обострились 7 января текущего года, когда три младших министра кабинета Муизу оскорбили премьер-министра Нарендру Моди. Так чиновники отреагировали на поездку индийского премьера на индийский Лакшадвипский архипелаг 4 января, в ходе которой тот заявил о «‎потрясающей красоте его островов»‎ и призвал сограждан посещать этот архипелаг. Мальдивские министры решили, что Моди таким образом хочет «‎‎переманить» туристов с Мальдив.

После оскорблений со стороны министров индийские власти призвали сограждан не посещать Мальдивы. Это привело к резкому снижению турпотока на острова. Индийцы в прошлом году составили 11% всех туристов на Мальдивах.