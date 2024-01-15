Турция намерена расширить объемы подземных газохранилищ на 10 млрд кубометров. Благодаря этому страна выйдет на третье место в Европе по общим объемам газа в хранилищах.

Вместимость всех европейских газовых емкостей — примерно 100 млрд кубометров газа. Из них 24 млрд приходится на хранилища в ФРГ, страна занимает первое место по этому показателю. На втором месте Италия — ее мощности составляют 16 млрд кубометров.

Турция имеет многолетний опыт использования природного газа для выработки электроэнергии и отопления. По прогнозам правительства, республика выйдет на третье место по объемам хранилищ к 2028 году, после серии расширений. По их итогам емкость хранилищ газа в Турции достигнет 14,4 млрд кубометров. В основе этого расширения два флагманских подземных хранилища — Силиври и Туз Гёлю.

30 декабря министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар объявил о плане расширения емкостей на Силиври. Министр уточнил: мощности объекта планируется увеличить с 4,6 до 5,6 млрд кубометров.

«Мы хотим увеличить объемы газохранилища в течение следующих 2–3 лет», — отметил политик.

Аналогичные планы есть и в отношении второго хранилища в Туз Гёлю. Сейчас его емкость рассчитана на хранение 5,8 млрд кубометров газа. К 2028 году Турция намерена довести этот показатель до 8,8 млрд кубометров.

Анкара значительно укрепила свою газовую инфраструктуру за последние 40 лет, нарастив инвестиции в строительство трубопроводов, объекты по сжижению природного газа (СПГ), добычу газа на шельфе, а также отладку флотилии для разведки нефти.

В прошлом году Турция подписала контракты на экспорт природного газа с некоторыми европейскими странами, такими как Болгария, Венгрия, Румыния и Молдова. Это подчеркивает растущую роль Анкары на европейском энергетическом ландшафте.