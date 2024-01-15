Ранее украинские СМИ со ссылкой на украинских военных и разведывательные службы сообщили об уничтожении российского самолета А-50.

Журналисты также писали, что повреждения получил другой самолет — Ил-22М. Указывается, что оба самолета были атакованы в районе 21:00.

Залужный отметил в своем телеграм-канале: «Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник утром, что у него нет информации о потерянных боевых самолетах, и сказал, что обращаться по этому вопросу следует в Минобороны.

Стоит А-50 — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Он оснащен большим радарным обтекателем на спине, который позволяет обнаруживать воздушные, наземные и морские цели на больших расстояниях и управлять воздушными боями. Самолет играет ключевую роль в воздушной разведке и координации, используется как летающий командный пункт. По состоянию на 2023 год, в России находится ограниченное количество таких самолетов, их точное количество не обнародовано. Ил-22, с другой стороны, является военно-транспортным самолетом, используемым в основном для транспортировки оборудования и персонала. Ил-22 также играет важную роль при проведении военных операций, обеспечивая мобильность и логистическую поддержку.

Точная стоимость А-50 и Ил-22 неизвестна, так как они являются специализированными военными самолетами и их стоимость может сильно варьироваться в зависимости от конкретных модификаций, оборудования и контрактных условий. Однако можно предположить, что А-50 может стоить от 100 до 300 млн долларов или даже больше.

Ил-22, как военно-транспортный самолет, вероятно, дешевле, чем А-50. Его стоимость может варьироваться от нескольких десятков до ста миллионов долларов.