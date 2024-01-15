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Туристов, пострадавших от лавины в Синьцзяне, доставили в безопасное место
Туристы оказались в снежной ловушке после того, как лавины обрушились на автотрассы, ведущие к популярному зимнему курорту в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе
Туристов, пострадавших от лавины в Синьцзяне, доставили в безопасное место
Дни тяжелого снегопада в префектуре Алтай вызвали десятки лавин на участках горных дорог     / Others
15 января 2024 г.

В воскресенье местные СМИ сообщили, что туристы были эвакуированы вертолетами в безопасное место.

Дни тяжелого снегопада в префектуре Алтай вызвали десятки лавин на участках горных дорог, ведущих к популярной у туристов зоне Канас. Как сообщали китайские СМИ в субботу и в воскресенье, снегом оказалось засыпано 6 километров автотрасс.

Алтай, известный своими горнолыжными курортами, является популярным направлением для зимнего туризма.

Снегопад и лавины блокировали многие дороги, ведущие в Канас, Хэму, Байхаба и другие туристические места в округе Бурцин, из-за чего образовались огромные пробки.

Управление по обслуживанию зоны Канас в выходные опубликовало сообщение, что пострадавшим туристам будет предоставлено бесплатное проживание. Ранее на место происшествия пострадавшим было доставлено топливо, генераторы, рис, мука и масло.

Управление по обслуживанию зоны Канас заявило в понедельник, что закрыло зону до 20 января из-за «экстремальной погоды» с целью обеспечить безопасность туристов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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