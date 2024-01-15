В воскресенье местные СМИ сообщили, что туристы были эвакуированы вертолетами в безопасное место.

Дни тяжелого снегопада в префектуре Алтай вызвали десятки лавин на участках горных дорог, ведущих к популярной у туристов зоне Канас. Как сообщали китайские СМИ в субботу и в воскресенье, снегом оказалось засыпано 6 километров автотрасс.

Алтай, известный своими горнолыжными курортами, является популярным направлением для зимнего туризма.

Снегопад и лавины блокировали многие дороги, ведущие в Канас, Хэму, Байхаба и другие туристические места в округе Бурцин, из-за чего образовались огромные пробки.

Управление по обслуживанию зоны Канас в выходные опубликовало сообщение, что пострадавшим туристам будет предоставлено бесплатное проживание. Ранее на место происшествия пострадавшим было доставлено топливо, генераторы, рис, мука и масло.

Управление по обслуживанию зоны Канас заявило в понедельник, что закрыло зону до 20 января из-за «экстремальной погоды» с целью обеспечить безопасность туристов.