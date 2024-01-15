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Число погибших при взрыве в Баку возросло до шести человек
Найдены тела шести людей на месте взрыва и пожара в мебельном цехе в Азербайджане
Число погибших при взрыве в Баку возросло до шести человек
В Баку в здании мебельного цеха вспыхнул пожар / Others
15 января 2024 г.

В понедельник, 15 января, в мебельном цехе в Баку прогремел мощный взрыв. Число погибших в результате происшествия увеличилось до шести, сообщают СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

«Согласно обновленной информации, в ходе спасательно-поисковых работ на месте взрыва из-под завалов извлечены тела шести человек», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось о трех погибших.

На данный момент пожар полностью потушен, сообщили в МЧС Азербайджана. Причина происшествия устанавливается. Сообщается, что 24 человек пострадали, шестеро из них после оказания первичной медицинской помощи отправлены домой, лечение остальных продолжается в медицинских учреждениях.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

На основании соответствующего решения генпрокурора создана совместная следственная группа, состоящая из следователей прокуратуры и сотрудников МЧС, проведение расследования возложено на управление криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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