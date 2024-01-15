Согласно последним данным, опубликованным Главным таможенным управлением Китая, экспорт страны снизился на 4,6% до $3,38 трлн, а импорт — на 5,5% до $2,56 трлн. Это первое падение экспорта с 2016 года. Также на 6,2% снизился профицит торгового баланса Китая, составивший $823,2 млрд.

Товарооборот Китая с США сократился за год на 11,6%, причем экспорт снизился на 13,1%, импорт — на 6,8%. Товарооборот с ЕС снизился на 7,1%, экспорт — на 10,2%, импорт — на 0,9%. При этом товарооборот Китая вырос с Россией — на 26,3%. Экспорт вырос на 46,9%, импорт — на 12,7%.

Как отмечают аналитики, плохие показатели связаны с тем, что экономика КНР восстанавливается после пандемии медленнее, чем ожидалось. Ранее TRT на русском писал, что рост экономики Китая, длившийся почти 40 лет и сделавший Поднебесную одной из крупнейших экономик мира, подошел к концу.

Экономические обозреватели издания WSJ Линлин Вэй и Стелла Ифань Се отмечают: с 1980-х ВВП Китая рос в среднем на 8-9% ежегодно. В последние годы рост замедлился. По данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Китая в ближайшие годы будет расти всего на 4%.

Британская аналитическая компания Capital Economics уточняет: трендовый рост в Китае замедлился с 5% в 2019 году до 3%. Этот показатель еще сильнее сократится в ближайшее десятилетие: примерно до 2% к 2030 году.