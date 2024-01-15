В 2024 году в рамках мероприятий боевой подготовки в Казахстане пройдут масштабные военные учения с участием Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

«В этом году на территории нашей страны состоятся крупномасштабные учения с участием пяти государств, которые должны пройти на высоком организационном уровне. Для нас чрезвычайно важно сохранение дружественных отношений между братскими народами и вооруженными силами в целях выполнения задачи по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе», — заявил министр обороны страны Руслан Жаксылыков.

Начальник Генерального штаба ВС Казахстана Марат Хусаинов также сообщил, что в этом году в стране запланированы более 160 мероприятий оперативной и свыше 70 тыс. — боевой подготовки. По его словам, наиболее значимые из них — учения «Бірлестік» с привлечением Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Сил специальных операций регионального командования «Запад» и воинских контингентов Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

«Всего в Казахстане пройдет 33 соревнования. В то же время армейские спортсмены выступят на 17-ти международных состязаниях. Планируется также участие казахстанских военнослужащих в 35-ти международных тактических учениях, шесть их которых пройдут у нас», — уточнил Хусаинов.

По итогам совещания министр обороны Жаксылыков определил ключевые задачи оборонного ведомства. Особое внимание будет уделено развитию отечественного ОПК, национальной производственной и ремонтной баз, повышению качества боевой подготовки, плановому перевооружению армии, увеличению доли военно-обученного резерва и улучшению межведомственной координации.