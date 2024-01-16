ПОЛИТИКА
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Первый турецкий космонавт дал интервью за несколько дней до отправки на МКС
Первый турецкий космонавт Альпер Гезеравджи рассказал, о чем мечтал в детстве и как стал астронавтом. В ночь с 17 на 18 января 2024 он в составе третьей коммерческой миссии Axiom (Ax-3) впервые отправится в космос. Планируется, что 19 января их группа прибудет на Международную космическую станцию (МКС). #Турция #космос #космонавт #астронавт #Axiom #МКС
Первый турецкий космонавт дал интервью за несколько дней до отправки на МКС / Others
16 января 2024 г.
Истории
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