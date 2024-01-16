Иран нанес удар по «израильским шпионским объектам» в Ираке

Иран сообщил о ракетных ударах по штаб-квартире израильской Службы внешней разведки «Моссад». Всего обстрелам подверглись несколько объектов в Ираке и Сирии. Атака стала ответом на убийство Израилем командующих силами КСИР и командующих поддерживаемых Ираном повстанческих группировок. #trtнарусском #иран #шпионы #ирак #удар #ракета #израиль #штабквартира #мосад #обстрел #сирия #trtrussian