ПОЛИТИКА
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Иран нанес удар по «израильским шпионским объектам» в Ираке
Иран сообщил о ракетных ударах по штаб-квартире израильской Службы внешней разведки «Моссад». Всего обстрелам подверглись несколько объектов в Ираке и Сирии. Атака стала ответом на убийство Израилем командующих силами КСИР и командующих поддерживаемых Ираном повстанческих группировок. #trtнарусском #иран #шпионы #ирак #удар #ракета #израиль #штабквартира #мосад #обстрел #сирия #trtrussian
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16 января 2024 г.
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