Республиканская партия Айовы выбирала кандидата в рамках процедуры кокуса — предварительного этапа президентских выборов. Следующий этап — праймериз, который организуется правительством штатов.

На прошедшем собрании избирателей-республиканцев большинство голосов набрал бывший президент США Дональд Трамп. За его кандидатуру на предстоящих президентских выборах свой голос отдали более 50% сторонников партии в Айове. На втором месте губернатор Флориды Рон Десантис — 21,3% и замыкает тройку лидеров бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 19,2%.

Cпикер Палаты представителей Майк Джонсон приветствовал победу Трампа и назвал результаты «исторической победой». «Его решительная и историческая победа сегодня вечером должна приблизить нашу партию к объединению, чтобы мы могли добиться окончательной победы в ноябре (на президентских выборах — прим. ред)», — заявил он.

Как ранее писал TRT на русском, Верховный суд штата Колорадо вынес вердикт об исключении Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США на выборах 2024 года. Через некоторое время включать имя бывшего главы государства в бюллетени запретили и в штате Мэн. Свое решение они объяснили 14-й поправкой, запрещающей баллотироваться участникам мятежа.

Это первый случай в истории США, когда суд вынес решение, сославшись на 14-ю поправку к Конституции и запретил кандидату в президенты участие в праймериз на территории штата.