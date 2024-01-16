ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Швейцария проведет мирный саммит по запросу Зеленского
Киев попросил швейцарские власти организовать мирную конференцию высокого уровня, Берн согласился. Сроки и состав делегаций предстоящего саммита пока неизвестны
Швейцария проведет мирный саммит по запросу Зеленского
Alessandro della Valle/Keystone via AP, Pool
16 января 2024 г.

Украина попросила Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, заявила президент европейской страны Виола Амхерд во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Политики встретились в Давосе, где 15 января начался Всемирный экономический форум.

«Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», — заявила президент Швейцарии.

Она отметила: Берн изучит детали организации мероприятия, «‎чтобы мирный процесс был успешным».

Владимир Зеленский также заявил, что хотел бы видеть на саммите китайскую делегацию.

«Мы бы очень хотели, чтобы Китай был вовлечен в нашу формулу. Также был приобщен к саммиту. Но ведь не все зависит от нашего желания», — заявил украинский политик.

14 января в Давосе прошла встреча 80 международных делегаций по украинской «‎формуле мира». Россия не была приглашена и не участвовала.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us