Украина попросила Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, заявила президент европейской страны Виола Амхерд во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Политики встретились в Давосе, где 15 января начался Всемирный экономический форум.

«Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», — заявила президент Швейцарии.

Она отметила: Берн изучит детали организации мероприятия, «‎чтобы мирный процесс был успешным».

Владимир Зеленский также заявил, что хотел бы видеть на саммите китайскую делегацию.

«Мы бы очень хотели, чтобы Китай был вовлечен в нашу формулу. Также был приобщен к саммиту. Но ведь не все зависит от нашего желания», — заявил украинский политик.

14 января в Давосе прошла встреча 80 международных делегаций по украинской «‎формуле мира». Россия не была приглашена и не участвовала.