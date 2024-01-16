Самый молодой кандидат в президенты США, 38-летний Вивек Рамасвами сообщил, что прекращает свое участие в избирательной кампании. «Как я говорил с самого начала, в этой гонке есть два кандидата, и я позвонил Дональду Трампу, чтобы сообщить ему об этом. В дальнейшем он получит мою полную поддержку», — сказал Рамасвами своим сторонникам в Де-Мойне.

Решение принято после голосования за кандидата от республиканцев в штате Айова, в ходе которого большинство голосов набрал Трамп. Он заручился поддержкой более 50% избирателей-республиканцев в Айове. На втором месте оказался губернатор Флориды Рон Десантис — 21,3% и замыкает тройку лидеров бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 19,2%. За Рамасвами свои голос отдали 7,6% республиканцев.

Ранее политик заявлял, что существуют только два кандидата, которые придерживаются принципа «Америка прежде всего»: «Это Дональд Трамп и я». Также он запомнился своими радикальными обещаниями. Например, он предлагал вывести США из НАТО, а также считал необходимым прекратить помогать Украине.

Как ранее писал TRT на русском, спикер Палаты представителей Майк Джонсон приветствовал победу Трампа в Айове и назвал результаты «исторической победой». «Его решительная и историческая победа сегодня вечером должна приблизить нашу партию к объединению, чтобы мы могли добиться окончательной победы в ноябре (на президентских выборах — прим. ред)», — заявил он.