ВВП Германии в 2023 году снизился на 0,3%, страна вошла в новый 2024-й год в рецессии. Это следует из данных федерального статистического бюро ФРГ.

В четвертом квартале прошлого года экономика Германии — крупнейшая в Евросоюзе — сократилась на 0,3% по сравнению с третьим кварталом. Аналитики отмечают, что в стране снизилась покупательная способность населения из-за роста цен на многие потребительские товары. Из-за этого многие немцы были вынуждены экономить, что отрицательно сказалось на их покупательских привычках. Среднегодовой уровень инфляции составил 5,9%.

При этом многие исследовательские институты и рейтинговые агентства снизили прогнозы по росту немецкого ВВП в 2024 году — эксперты ожидают, что экономика ФРГ вырастет менее чем на 1%.

Спад немецкой экономики в 2023 году усугубляет мрачное начало 2024 года для страны, которая и так страдает от общенациональных забастовок железнодорожников и фермеров.

По данным МВФ, в прошлом году Германия была крупнейшей экономикой мира с наихудшими показателями. Ведомство отмечает: в прошлом году экономика США выросла на 2,1%, Еврозоны — на 0,7%, Великобритании — на 0,5%. А в Германии сократилась.