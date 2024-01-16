В Кыргызстане готовили госпереворот и хотели провести силовые провокации с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров.

Два подозреваемых по делу о госперевороте, — бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов. 11 января Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) сообщил, что Ташов и находящийся в США Куренов готовились совершить насильственный захват власти в Кыргызстане. Оба подозреваемых объявлены в розыск.

На фотографии, распространенной ГКНБ во время обыска в одном из домов, обнаружена книга главаря террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена.

«‎‎В их планах была организация массовых беспорядков, подстрелив нескольких участников или применив взрывные устройства, что могло бы повлечь гибель людей. Ответственность за трагический исход они бы возложили на власть и, тем самым усилив народный протест, вышли бы на более массовый митинг», — уточнил Жапаров.

Он подчеркнул: организаторы попытки переворота «‎‎имели очень корыстные планы».

По словам кыргызского лидера, за Ташовым и Куреновым стоят и другие группы, однако «‎‎народ за ними не последует».

«‎Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может "кормиться с кормушки". Если точнее, то это те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов, скрывая миллиардные доходы… Мы всех хорошо знаем, как свои пять пальцев»‎, — констатировал политик.

При этом он уточнил: сейчас в Кыргызстане нет никаких оснований для смены власти. Текущее руководство республики «‎‎не допустит появления поводов для этого».

«‎‎Те, кто захочет восстать против правительства, будут жестоко наказаны. Мы не позволим реализовать их злые намерения», — подчеркнул Жапаров.