Украинские парламентарии должны быть мобилизованы, чтобы показать единство закона для всех граждан страны. С таким предложением выступил депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк. По его словам, такой шаг продемонстрировал бы украинскому обществу «справедливость по мобилизации».
При этом политик уточнил: необходимо сохранить достаточное для функционирования Рады число народные избранников, чтобы парламент «мог принимать законы, продолжать военное положение».
«Но нужно выработать норму, как сохранить действующей Верховную раду, которая сможет принимать законы, продолжать военное положение, мобилизацию, а для этого нужно 300 нардепов», — уточнил Цымбалюк.
По его словам, всего в Раде сейчас заседает 401 депутат.
«Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации — это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60+, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать», — допустил политик.
Ранее военнослужащий Руслан Кошулинский, занимавший пост вице-спикера Рады в 2012-2014 годах, заявил, что уклонистов в Украине следует лишить права голоса на выборах, а также права избираться или назначаться на какие-либо политические должности в стране.
Слова Цымбалюка прозвучали на фоне подготовки правительством Украины законопроекта о новых правилах мобилизации. Первая версия документа предлагала разрешить Киеву мобилизовать даже инвалидов III группы, а также рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Однако закон вызвал ожесточенные споры среди парламентариев и был направлен на доработку.