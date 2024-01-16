Украинские парламентарии должны быть мобилизованы, чтобы показать единство закона для всех граждан страны. С таким предложением выступил депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк. По его словам, такой шаг продемонстрировал бы украинскому обществу «справедливость по мобилизации‎»‎.

При этом политик уточнил: необходимо сохранить достаточное для функционирования Рады число народные избранников, чтобы парламент «‎‎мог принимать законы, продолжать военное положение».

«‎‎Но нужно выработать норму, как сохранить действующей Верховную раду, которая сможет принимать законы, продолжать военное положение, мобилизацию, а для этого нужно 300 нардепов», — уточнил Цымбалюк.

По его словам, всего в Раде сейчас заседает 401 депутат.

«‎‎Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации — это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60+, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать», — допустил политик.

Ранее военнослужащий Руслан Кошулинский, занимавший пост вице-спикера Рады в 2012-2014 годах, заявил, что уклонистов в Украине следует лишить права голоса на выборах, а также права избираться или назначаться на какие-либо политические должности в стране.

Слова Цымбалюка прозвучали на фоне подготовки правительством Украины законопроекта о новых правилах мобилизации. Первая версия документа предлагала разрешить Киеву мобилизовать даже инвалидов III группы, а также рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Однако закон вызвал ожесточенные споры среди парламентариев и был направлен на доработку.