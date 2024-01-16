Количество иностранных директоров в российских компаниях сократилось с начала войны в три раза. Согласно данным исследования консалтинговой группы КФР, которые приводит ТАСС, этот показатель уменьшился с 30% до 11,7%.

Основной отток топ-менеджеров пришелся на 2022 год. Тогда страну покинули половина иностранных руководителей: в 2021 году их доля составляла 30%, а в 2022-м — 14%. Большая часть директоров оказались гражданами США — на них приходится треть (33%) от всех руководителей, на европейцев — еще четверть (25%).

«Многие компании отмечают острую проблему поиска независимых директоров. Тем более что в ближайшем будущем прогнозируется дальнейший рост IPO среди российских компаний. Это усугубляет обозначенные проблемы, поскольку проведение IPO требует завоевания высокого доверия со стороны инвесторов, а одной из важных метрик такого доверия является качественный состав совета директоров», — считает управляющий партнер КФР Антон Стороженко.

По его словам, массовый уход из советов российских компаний иностранных директоров создает дефицит глобального опыта, который они привносили.

При этом авторы исследования констатировали, что в 2023 году в секторе корпоративного управления произошла постепенная стабилизация. Изменения в количественном составе совета директоров произошли лишь у 12% компаний, причем у 65% из них — в сторону увеличения и только у 35% — в сторону снижения.