ПОЛИТИКА
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Израильский военный прикрывал себя палестинцем во время рейда на Западном берегу
Израильские военные используют палестинцев как живой щит. Об этом рассказал 36-летний владелец магазина на Западном берегу. Им израильский солдат прикрывал себя во время очередного рейда на палестинских территориях в понедельник. Оккупанты убили двух 20-летних палестинцев, ранения получили еще 10 человек #trtнарусском #палестина #израиль #рейд #западныйберег #военные #газа #секторгаза #война #оккупация #палестинцы #щит #блокада #солдаты #атакаизраиля #trtrussian
титит / Others
16 января 2024 г.
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