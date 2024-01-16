Израильский военный прикрывал себя палестинцем во время рейда на Западном берегу

Израильские военные используют палестинцев как живой щит. Об этом рассказал 36-летний владелец магазина на Западном берегу. Им израильский солдат прикрывал себя во время очередного рейда на палестинских территориях в понедельник. Оккупанты убили двух 20-летних палестинцев, ранения получили еще 10 человек #trtнарусском #палестина #израиль #рейд #западныйберег #военные #газа #секторгаза #война #оккупация #палестинцы #щит #блокада #солдаты #атакаизраиля #trtrussian