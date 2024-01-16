С момента кровавого вторжения Израиля в сектор Газа Израиль убил 152 сотрудника ООН.

«‎Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем… С 7 октября 152 сотрудника ООН были убиты в Газе — больше всего в истории нашей организации»‎, — подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерриш.

Из 152 погибших сотрудников ООН подавляющее большинство — 146 — были сотрудниками Агентства ООН по помощи палестинцам (БАПОР).

Гутерриш также отметил: на сотрудников гуманитарных организаций оказывается огромное давление, но не стал уточнять, с какой стороны. Несмотря на это давление, работники ООН «‎делают все возможное для доставки помощи в Газу‎».

«‎Наступление израильских сил на сектор Газа за эти 100 дней привело к массовым разрушениям и увеличению количества убийств среди гражданского населения с беспрецедентными темпами за годы моего пребывания на посту генсека ООН»‎, — уточнил политик.

При этом он констатировал: подавляющее большинство убитых в Газе — женщины и дети.

«‎Ничто не может оправдать коллективное наказание палестинского народа‎», — подчеркнул генсек. — «‎Гуманитарную ситуацию в секторе Газа невозможно описать словами. Нигде и никто не застрахован‎. Травмированные люди вытесняются во все более ограниченные районы на юге, которые становятся невыносимыми для жизни и опасно перенаселены».

Гутерриш также заявил, что несмотря на некоторые шаги по увеличению потока гуманитарной помощи в Газу, «‎‎жизненно необходимая помощь не доходит до людей в необходимом масштабе».

Глава БАПОР Филипе Лазарини ранее заявил, что «кризис в секторе Газа — это рукотворная катастрофа»‎. Он обвинил Израиль в использовании еды, воды и топлива в качестве «инструментов войны‎»‎.

«‎Гуманитарная операция быстро стала одной из самых сложных в мире; во многом из-за обременительных процедур доставки помощи в сектор Газа и множества препятствий на пути безопасного и упорядоченного распределения помощи, включая продолжающиеся боевые действия. Одной только гуманитарной помощи будет недостаточно, чтобы обратить вспять надвигающийся голод. Также необходимо разрешить ввоз коммерческих товаров»‎, — заключил Лазарини.