После 100 дней конфликта в Газе становится очевидным, что Иран активно использует своих прокси для оказания давления на американские военные силы и Израиль. Действия Ирана распространяются на Ирак, Сирию, Ливан и ключевые морские пути Красного моря. В то же время очевидно, что Иран старается не допустить перерастания конфликта в более масштабную фазу.

В условиях нынешнего напряжения на Ближнем Востоке Иран и США демонстрируют осторожность, стараясь избегать прямого военного столкновения. Тегеран, желая продемонстрировать свою мощь, не стремится вступать в прямой конфликт с США или Израилем.

Ядерная программа Ирана

Существенное увеличение производства урана в Иране вызывает обеспокоенность международного сообщества. Недавно Тегеран значительно увеличил производство урана, что вызвало опасения по поводу возможного ускорения создания ядерного оружия. Тем не менее, Иран продолжает балансировать на грани, не переходя красную линию, способную спровоцировать военные удары против его ядерных объектов.

Точечные удары Израиля

2 января Израиль провел высокоточную операцию в пригороде Бейрута, целью которой было устранение заместителя председателя Политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури. Эта атака разительно отличалась от действий еврейского государства в Газе, где счет убитым палестинцам идет на десятки тысяч. Этот шаг был направлен на избежание заметного ущерба для бойцов «Хезболлы», что позволило Израилю предотвратить эскалацию на южной границе Ливана. Ранее американская газета The New York Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена ведет тайные переговоры с «Хезболлой», Ливаном и Израилем в попытке не допустить начала полномасштабных военных действий.

Ответ Ирана на убийство Сулеймани: сдержанная реакция

Ситуация, когда Тегеран и Вашингтон балансируют на грани управляемого конфликта, не нова. После убийства США командующего «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани по приказу президента Дональда Трампа Иран также проявил сдержанность в своем ответе. В последующие годы Израиль провел ряд операций на иранской территории, включая саботаж ядерного объекта и убийство ключевого ученого иранской ядерной программы, но каждый раз решительного ответа со стороны Тегерана так и не последовало.

Углубление влияния Ирана через прокси

За последние четыре года Иран значительно укрепил и обучил свои прокси-силы, обеспечив их новым вооружением. Несмотря на воинственную риторику иранских лидеров, полномасштабная война не соответствует интересам страны. После ударов коалиции во главе с США по инфраструктуре хуситов в Йемене президент Ирана Ибрахим Раиси выразил поддержку хуситам, описав их как «смелых, могущественных и бесстрашных» защитников «угнетенного народа Палестины» и призвал другие страны поддержать палестинцев. При этом иранский президент не взял на себя никаких обязательств, ограничившись заявлением: «Если народам исламских стран предоставится возможность, вы увидите армии, готовые отправиться в Палестину».

Следует подчеркнуть, что группировки из так называемой «оси сопротивления», включая хуситов, часто используются для оказания давления на Израиль и США, при этом Тегеран старается держать сторонников в узде, дабы не спровоцировать полномасштабную войну.

Стоит также отметить, что действия хуситов показали их способность оказывать значительное влияние на мировую торговлю. В частности, стало известно о возникновении проблем у таких компаний, как Tesla и Volvo. Кроме того, через Ормузский пролив транспортируется более 20 миллионов баррелей нефти в день, что составляет около 20% мирового потребления. После совместной операции США и Великобритании против хуситов стоимость нефти выросла более чем на 4%, превысив 80 долларов за баррель. Нелишне добавить, что повышение цен на нефть также выгодно Ирану.

Война войной, а обед по расписанию

В ходе операции американские и британские силы уничтожили около 30 объектов хуситов в Йемене, однако, по данным Пентагона, повстанцы сохранили большую часть своих возможностей атаковать корабли в Красном море. Остается неясным, какова будет реакция хуситов: будут ли они мстить или проявят сдержанность.

Ведь не секрет, что Иран всегда пытается держать конфликты за пределами страны, а красные линии Ирана — это его границы. На данный момент Тегеран готов делать ставки в регионе, но не дома, так как Иран не заинтересован в расширении войны, рассматривая ее как вызов своей «стабильности». То, о чем иранское руководство заботится больше всего, — это «сохранность режима». А это значит, что ситуация, где США и Иран ведут опосредованный конфликт, осторожно избегая прямого столкновения, продолжится. Иран стремится загребать жар чужими руками, демонстрируя свои мускулы, но одновременно во что бы то ни стало избегает прямой конфронтации с США или Израилем.