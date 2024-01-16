В результате ночного обстрела территории Ирака, который был организован Революционной гвардией Ирана, погиб владелец компании Falcon Group Пешрав Дизайи и его годовалая дочь.

Иранская ракета попала в дом Дизайи в 23:30 по местному времени. В результате нападения здание было разрушено. Спасательные службы предпринимают усилия по расчистке завалов.

Дизайи был видной фигурой в Эрбиле. Он известен тем, что курировал важные проекты в таких сферах, как энергетика, технологии и строительство.

В свое время предприниматель получил признание за проект Empire World в Эрбиле, что было особо выделено властями. Его имя в то же время неразрывно связано с проектом «Дорога развития», целью которого было транспортное соединение Ирака с Европой через Турцию.

Как сообщал ранее TRT на русском, в ночь на 16 января ударам Ирана подверглась территория не только Ирака, но и Сирии. В Тегеране заявили, что обстрелы стали ответом на «последние преступления террористических групп в Кермане и Раске».

«В рамках атак с применением баллистических ракет на штабы террористических группировок и шпионов в регионе, Иран также поразил баллистическими ракетами штаб-квартиру израильской внешней разведки», — говорится в сообщении иранских военных.