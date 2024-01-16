Турция намерена предпринять новые шаги в сфере борьбы с терроризмом в ближайшие месяцы –– вне зависимости от тех угроз, которые звучат в ее адрес. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по итогам четырехчасового заседания кабинета министров.

«Мы не остановимся, пока не уничтожим все террористические гнезда, созданные с коварными намерениями в Сирии, от Тель-Рифата до Айн-эль-Араба, от Хасеке до Манбиджа», –– заявил глава государства. В то же время он пообещал, что Вооруженные силы Турции обеспечат «безопасность каждого дюйма гор Северного Ирака».

«Наше военное присутствие за пределами наших границ имеет жизненно важное значение для безопасности нашей родины и мира наших граждан. Пути назад нет, –– подчеркнул Эрдоган. –– Решительная стратегия Турции по ликвидации терроризма в его источнике больше всего обеспокоила тех, кто планирует установить терроризм в нашем регионе».

Президент Турции обратил внимание на то, что попытки «усилить сепаратистскую террористическую организацию PKK путем предоставления оружия, боеприпасов, обучения и патронажной помощи ускорились».

«Наши трансграничные операции также сорвали заговоры, направленные на втягивание Турции во внутренние беспорядки посредством волны нелегальной миграции», –– отметил Эрдоган.

По словам главы государства, Национальная разведывательная организация (MİT) с 12 января уничтожила в общей сложности 60 критически важных объектов инфраструктуры и боеприпасов, принадлежащих террористам. В то же время за последние 5 дней в ходе воздушных операций в Сирии и Ираке было поражено 114 целей, при этом 78 террористов были нейтрализованы, уточнил Эрдоган.

«Мы дали указание нашим подразделениям безопасности уничтожать все террористические элементы, которые они обнаруживают, независимо от того, кто находится рядом с ними, вокруг них или позади них», –– подчеркнул президент Турции.