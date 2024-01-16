Попытка Израиля оккупировать территорию сектора Газа спровоцировала крупнейшее с 1948 года принудительное переселение палестинского народа. С такими оценками выступило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Отдельно в международном агентстве констатировали, что в настоящее время палестинцы живут в секторе Газа в условиях, «непригодных для жизни». «Целое поколение детей травмировано, тысячи убиты, искалечены и стали сиротами», –– подчеркивается в заявлении БАПОР.

В ходе вторжения израильская сторона неоднократно принуждала мирное население двигаться из одной части эксклава в другую. Однако этим действия правительства Биньямина Нетаньяху не ограничиваются.

Скрытая депортация

О планах Израиля инициировать переселение палестинцев из сектора Газа в другие страны под предлогом обеспечения их безопасности сообщалось неоднократно. Речь может идти о намерении депортировать не менее 2,3 млн человек. Причем члены правительства Нетаньяху рассматривают в качестве одного из мест, куда могут отправиться палестинцы, Египет.

Такая инициатива исходит не только от членов кабмина, но и от представителей разведки. Тем не менее, такие планы подвергаются резкой критике со стороны других стран.

Так, официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в свое время резко раскритиковал заявления праворадикальных израильских министров относительно «добровольной миграции жителей сектора Газа». Миллер назвал такого рода предложения «провокационными и безответственными».

«Правительство Израиля, в том числе премьер-министр, неоднократно и последовательно заверяли нас, что подобные заявления не отражают политику израильского правительства. Они должны быть немедленно прекращены», — напоминали в Госдепе.