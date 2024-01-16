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Блинкен пообещал Зеленскому продолжение американской помощи
США продолжат оказывать Украине поддержку, и Европа поступит точно так же. Такое обещание госсекретарь Энтони Блинкен дал президенту Владимиру Зеленскому на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе
Блинкен пообещал Зеленскому продолжение американской помощи
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. / Photo: Reuters
16 января 2024 г.

США продолжат поддерживать Украину, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, который провел с президентом Владимиром Зеленским переговоры на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

«Мы намерены продолжать оказывать поддержку Украине, и мы очень плотно работаем с Конгрессом по этому вопросу. Я знаю, что наши коллеги в Европе поступят так же», –– отметил глава дипломатического ведомства.

В свою очередь, в офисе Зеленского уточнили, что во встрече также участвовали помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер.

Участники переговоров затронули тему оборонного сотрудничества между Украиной и США, проблему усиления украинской системы ПВО и предоставления Киеву дальнобойного оружия. Вместе с тем были подняты вопросы привлечения в Украину международных инвестиций. В частности, в этом нуждается национальное оборонное производство.

Почти четыре месяца назад администрация президента США направила в Конгресс официальный запрос на выделение дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 финансовом году, прежде всего для помощи Украине и Израилю. Однако судьба запроса и перекликающихся с ним законопроектов пока остается неясной.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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