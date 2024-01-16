ПОЛИТИКА
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Башкирский активист рассказал про судебное преследование Фаиля Алсынова
Народ просто так, наверное, не уйдёт с площади, заявил башкирский активист и журналист Тагир Вахитов, комментируя общественный резонанс судебного дела Фаиля Алсынова.Весной 2023 года во время выступления на сходе граждан против золотодобычи в Башкортостане Алсынов использовал выражение «кара халык» («простой народ») в отношении представителей других национальностей, работающих на золотодобыче. За это высказывание его судят по статье о разжигании межнациональной розни. #Россия #Башкортостан #активист #суд #Алсынов #Фаиль
Башкирский активист рассказал про судебное преследование Фаиля Алсынова / Others
16 января 2024 г.
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