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США нанесли новый удар по Йемену
Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении новых ударов по Йемену, которые должны были, как утверждают военные, предотвратить запуск противокорабельных ракет
США нанесли новый удар по Йемену
Красное море. / Photo: AA
16 января 2024 г.

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что его силы поразили четыре цели в Йемене, чтобы предотвратить запуск противокорабельных баллистических ракет, принадлежавших хуситам.

В своем заявлении американские военные обратили внимание на то, что мишенью хуситского движения «Ансаруллах» стало судно Zografia, которое двигалось под мальтийским флагом. В его направлении была запущена как минимум одна противокорабельная баллистическая ракета из контролируемых хуситами районов Йемена.

Ранее агентство Reuters сообщило, что пустой балкер под мальтийским флагом был поражен ракетой с йеменского побережья, когда следовал на север через Красное море. Это произошло к северо-западу от йеменского порта Салиф.

Как сообщал ранее TRT на русском, в ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя боевую авиацию, подводный и надводный флот, атаковали объекты «Ансаруллах» в ряде населенных пунктов Йемена, включая города Сана и Ходейда.

Президент США Джо Байден, объясняя нападение 12 января, обратил внимание на то, что американские удары были нанесены в ответ на продолжающиеся атаки хуситов в Красном море. Они носят преимущественно оборонительный характер, подчеркивал он. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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