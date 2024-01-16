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Президент Эрдоган пообщался с первым турецким астронавтом перед отправкой на МКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел видеоконференцию с первым турецким астронавтом Альпером Гезеравчи, который завтра отправится на Международную космическую станцию ​​(МКС). Глава страны поблагодарил Гезеравчи за то, что он выполняет очень важную миссию в качестве первого турецкого гражданина в космосе.&nbsp;Альпер Гезеравджи впервые полетит в космос в ночь с 17 на 18 января 2024 в составе миссии Axiom (Ax-3). #Турция #космос #космонавт #астронавт #Эрдоган #МКС #Гезеравджи
Президент Эрдоган пообщался с первым турецким астронавтом перед отправкой на МКС / Others
16 января 2024 г.
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