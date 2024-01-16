Президент Эрдоган пообщался с первым турецким астронавтом перед отправкой на МКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел видеоконференцию с первым турецким астронавтом Альпером Гезеравчи, который завтра отправится на Международную космическую станцию ​​(МКС). Глава страны поблагодарил Гезеравчи за то, что он выполняет очень важную миссию в качестве первого турецкого гражданина в космосе. Альпер Гезеравджи впервые полетит в космос в ночь с 17 на 18 января 2024 в составе миссии Axiom (Ax-3). #Турция #космос #космонавт #астронавт #Эрдоган #МКС #Гезеравджи