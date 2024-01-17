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Украинские военные благодаря дронам контролируют ситуацию в Бахмуте
Военнослужащие 92-ой отдельной штурмовой бригады сухопутный войск Вооруженных сил Украины рассказали, как дроны помогают им следить за ситуацией в захваченном российскими войсками Бахмуте. По словам украинских военных БПЛА значительно упрощают разведку и контроль за ситуацией. #trtнарусском #украина #бахмут #всу #дроны #бпла #война #военные #россия #слежка #разведка #контроль #trtrussian
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17 января 2024 г.
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