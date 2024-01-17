ПОЛИТИКА
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В Авиньоне фермеры ворвались в гипермаркет
В Авиньоне протестующие ворвались в гипермаркет Ашан во время демонстрации, организованной Союзом молодых фермеров. Участники акции сгрузили перед магазином овощи и фрукты, и подожгли их. Они считают, что из-за ценовой политики гипермаркетов фермеры вынуждены продавать свою продукцию с убытком. #trtнарусском #германия #митинг #гипермаркет #авиньон #протест #ашан #поджог #митинг #демонстрация #trtrussian
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17 января 2024 г.
Истории
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