В Авиньоне фермеры ворвались в гипермаркет

В Авиньоне протестующие ворвались в гипермаркет Ашан во время демонстрации, организованной Союзом молодых фермеров. Участники акции сгрузили перед магазином овощи и фрукты, и подожгли их. Они считают, что из-за ценовой политики гипермаркетов фермеры вынуждены продавать свою продукцию с убытком. #trtнарусском #германия #митинг #гипермаркет #авиньон #протест #ашан #поджог #митинг #демонстрация #trtrussian