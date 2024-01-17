Казахстан рассчитывает транспортировать по нефтепроводу Баку-Супса до 3 млн тонн своей нефти в год. Республика ведет переговоры об этом с Азербайджаном. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.

«‎‎Прорабатывается вопрос с азербайджанской стороной по рассмотрению возможности транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Супса в объеме до 3 млн тонн в год», — говорится в сообщении ведомства.

Нефтепровод Баку-Супса идет от морского терминала Сангачал на Каспийском море до грузинского черноморского порта Супса.

В апреле 2023 года также сообщалось, что Азербайджан предложил Казахстану транспортировать по трубопроводу Баку-Супса до 5 млн тонн казахстанской нефти.

Источники агентства отмечали, что по нефтепроводу пойдет сырье с месторождения «‎‎Кашаган». Его запасы оцениваются в 9-13 млрд баррелей, по данным операционной компании North Caspian Operating Company.

Прокачка нефти по Баку-Супса была остановлена весной 2022 года из-за отсутствия заявок на отгрузку в Супсе, отмечал вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

Азербайджан экспортирует нефть по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Для Казахстана пока главный экспортный маршрут — Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) через российский порт Новороссийска. При этом республика старается диверсифицировать экспортные маршруты в обход РФ и наращивает поставки через Каспийское море.