ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Казахстан и Азербайджан ведут переговоры по нефтепроводу Баку-Супса
Астана планирует транспортировать по трубопроводу от каспийского порта Баку до грузинского черноморского терминала Супса до 3 млн тонн нефти в год
Казахстан и Азербайджан ведут переговоры по нефтепроводу Баку-Супса
Reuters / Reuters
17 января 2024 г.

Казахстан рассчитывает транспортировать по нефтепроводу Баку-Супса до 3 млн тонн своей нефти в год. Республика ведет переговоры об этом с Азербайджаном. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.

«‎‎Прорабатывается вопрос с азербайджанской стороной по рассмотрению возможности транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Супса в объеме до 3 млн тонн в год», — говорится в сообщении ведомства.

Нефтепровод Баку-Супса идет от морского терминала Сангачал на Каспийском море до грузинского черноморского порта Супса.

В апреле 2023 года также сообщалось, что Азербайджан предложил Казахстану транспортировать по трубопроводу Баку-Супса до 5 млн тонн казахстанской нефти.

Источники агентства отмечали, что по нефтепроводу пойдет сырье с месторождения «‎‎Кашаган». Его запасы оцениваются в 9-13 млрд баррелей, по данным операционной компании North Caspian Operating Company.

Прокачка нефти по Баку-Супса была остановлена весной 2022 года из-за отсутствия заявок на отгрузку в Супсе, отмечал вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

Азербайджан экспортирует нефть по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Для Казахстана пока главный экспортный маршрут — Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) через российский порт Новороссийска. При этом республика старается диверсифицировать экспортные маршруты в обход РФ и наращивает поставки через Каспийское море.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us