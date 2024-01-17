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Саудовская Аравия опровергла сообщения о вступлении в БРИКС
Министр торговли королевства уточнил: Эр-Рияд пригласили вступить в объединение, однако пока страна официально не присоединилась к нему
Саудовская Аравия опровергла сообщения о вступлении в БРИКС
Reuters / Reuters
17 января 2024 г.

Глава Минторга Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби заявил, что королевство официально пока не вступило в БРИКС. Тем самым министр опроверг появившуюся 2 января новость саудовского гостелеканала «Аль-Ихбария», который сообщил о вступлении страны в объединение. Новость о вступлении канал удалил.

«Саудовская Аравия была приглашена принять участие в БРИКС, мы еще официально не присоединились», — уточнил аль-Касаби.

Страна должна была стать полноправным членом БРИКС 1 января 2024 года — так было решено на 15-м саммите объединения в августе 2023 года.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южная Африка. В августе прошлого года на саммите присоединиться к блоку помимо Эр-Рияда пригласили также ОАЭ, Египет, Иран, Аргентину и Эфиопию. В Буэнос-Айресе уже заявили, что не примут приглашение.

Рассмотрение Саудовской Аравией предложения о вступлении в БРИКС проходит на фоне растущей геополитической напряженности между США и Китаем. Потепление связей Эр-Рияда с Пекином вызвало обеспокоенность в Вашингтоне.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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