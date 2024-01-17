Конфликт между Венгрией и другими странами Евросоюза усугубился после начала войны в Украине. Страна регулярно выступает в качестве оппонента и тормозит рассмотрение вопросов введения антироссийских санкций и выделения помощи Украине. Так, например, 15 декабря в ходе обсуждения передачи Украине 50 млрд евро на следующие четыре года Венгрия стала единственной страной, выступившей против этого решения.

В правительстве Венгрии неоднократно отмечали, что готовы обеспечить свою лояльность в обмен на разблокировку финансовой помощи для самой Венгрии. Однако в ЕС не готовы уступать.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 20 млрд евро из фондов ЕС для Венгрии будут оставаться замороженными до тех пор, пока страна не выполнит все требования Евросоюза. В числе их главных претензий: несоблюдение принципов верховенства права и недостаточные меры борьбы против коррупции.

«Это вопрос, связанный с фундаментальными ценностями, которые нас объединяют. Когда мы вступили в должность, мы пообещали, что будем защищать верховенство закона в нашем союзе», — сказал глава ЕС Урсула фон дер Ляйен, добавив, что сегодня для страны остаются замороженными порядка 20 млрд евро.

Как ранее писал TRT на русском, Брюссель может рассмотреть вопрос о лишении представителя Венгрии права голоса на общеевропейском саммите, чтобы финализировать соглашение о выделении помощи Украине.

ЕС может применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года. Она позволяет лишить государство-члена блока права голоса в связи с нарушением законодательства союза. Однако любая другая страна в ЕС может заблокировать это решение.

Тем не менее, некоторые представители Евросоюза отнеслись настороженно к идее лишить права голоса Венгрию. Поскольку это может породить инцидент, когда страну, не согласную с общим курсом, пытаются заставить замолчать.