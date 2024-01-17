Пакистан решительно осудил нарушение Ираном воздушного пространства страны и заявил, что в результате ударов погибли двое детей и еще трое получили ранения. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Пакистана.

«Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия, — подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства. — Пакистан всегда заявлял, что терроризм является общей угрозой для всех стран региона и требует скоординированных действий. Такие односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие».

В качестве ответного шага Исламабад отзывает своего посла из Тегерана. Также приостанавливаются все визиты в Иран на высоком уровне. «Вчерашнее неспровоцированное и вопиющее нарушение пакистанского суверенитета Ираном является нарушением международного права и целей и принципов Устава ООН», — сказала представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

Напомним, Революционная гвардия Ирана нанесла удар ракетами и беспилотниками по штаб-квартирам боевиков террористической группировки «Джейш аль-Адль» в окрестностях пакистанского города Панджур. Иранские власти сообщили, что боевики совершали нападения на представителей иранских сил безопасности в приграничных районах.

Как ранее писал TRT на русском, в ночь на 16 января Иран также осуществил ракетную атаку по территории Ирака и Сирии. В результате ночных ударов были атакованы город Эрбиль в Ираке, а также Джебель Сумак и Харим в Сирии.

Революционная гвардия Ирана в своем заявлении взяла ответственность за эти атаки. По ее утверждению, удары были возмездием в ответ на теракт смертника в Кермане (ответственность взяла на себя организация ДАЕШ), нападение на силы безопасности в городе Раск в провинции Систан и Белуджистан в Иране, а также за убийство высокопоставленного командира Революционной гвардии Ирана Рази Мусави в Сирии.