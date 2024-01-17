Сообщается, что загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. На одном из видео очевидцев, которые публикуются в социальных сетях, местный житель говорит, что перед взрывом на завод «че-то прилетело».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем Telegram-канале, что в результате пожара пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь.

Издание «База» утверждает, что пострадавших девять — у троих ожоги, у одного контузия, у остальных переломы и другие травмы.

Информация о возможном ударе беспилотника, по словам губернатора, не подтвердилась. В момент начала пожара противовоздушная оборона якобы не работала. Власти пока не сообщили, что стало причиной пожара и возможного взрыва.

Приграничные с Украиной российские регионы регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам и ударам беспилотников. Региональные власти утверждают, что атаки происходят с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

С начала российского вторжения в Украину на нефтебазах и складах боеприпасов в приграничных регионах России постоянно происходят взрывы и пожары. В частности, подобное происходило в Белгородской, Брянской и Ростовской областях. Минобороны России обвинило в пожаре на белгородской нефтебазе Украину. В ответ украинская сторона не подтвердила и не опровергла причастность своих спецслужб.