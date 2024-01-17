NYK начала переговоры со своими судовладельцами и грузовладельцами об обходе Красного моря после захвата 19 ноября 2023 года ее зафрахтованного коммерческого грузового судна Galaxy Leader у берегов Ходейды, Йемен.

15 января 2024 года катарская государственная компания QatarEnergy приостановила поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Красное море.

В тот же день Mitsui OSK Lines заявила, что запретила своим кораблям заходить в Красное море из Суэцкого канала и Аденского залива на фоне эскалации угроз безопасности.

Вслед за ней NYK также решила перенаправить свои корабли.

Японская судоходная компания NYK контролирует один из крупнейших в мире судоходных флотов, насчитывающий 818 судов. По данным японских газет, о решении изменить маршрут также сообщили такие компании, как Ocean Network Express (ONE) и MOL.

Проход судов NYK и MOL через Красное море имеет большое значение, поскольку обе компании входят в число крупнейших в мире судоходных компаний с флотом.

Альтернативный маршрут пройдет через мыс Доброй Надежды на юге Африки. Он приведет к увеличению сроков доставки и транспортных расходов.

Ранее японская компания Suzuki сообщила, что приостановит работу своего сборочного завода в Венгрии на неделю из-за перебоев в поставках комплектующих, в том числе двигателей из Японии, в связи с ситуацией в Красном море.