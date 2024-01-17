ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
После оглашения приговора Фаилю Алсынову полиция применила против протестующих слезоточивый газ
После суда над Фаилем Алсыновым правоохранительные органы начали оттеснять протестующих к дороге и применили слезоточивый газ и дымовые шашки, рассказал TRT на русском башкирский активист Рустам Салаватов. Фаиля Алсынова осудили по статье о разжигании межнациональной розни за выражение «кара халык» («простой народ») в отношении представителей других национальностей, работающих в Башкортостане. #Россия #Башкортостан #активист #суд #Алсынов #Фаиль
После оглашения приговора Фаилю Алсынову полиция применила против протестующих слезоточивый газ / Others
17 января 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us