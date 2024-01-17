После оглашения приговора Фаилю Алсынову полиция применила против протестующих слезоточивый газ

После суда над Фаилем Алсыновым правоохранительные органы начали оттеснять протестующих к дороге и применили слезоточивый газ и дымовые шашки, рассказал TRT на русском башкирский активист Рустам Салаватов. Фаиля Алсынова осудили по статье о разжигании межнациональной розни за выражение «кара халык» («простой народ») в отношении представителей других национальностей, работающих в Башкортостане. #Россия #Башкортостан #активист #суд #Алсынов #Фаиль