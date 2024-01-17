Киев подталкивает своих союзников к ужесточению санкций против России и закрытию лазеек в экспортном контроле, подчеркивая, что Москва по-прежнему может импортировать товары военного назначения для использования в боевых действиях.

В 2023 году объем российского импорта товаров военного назначения составил 90% от уровня, зафиксированного до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, сообщили в Офисе президента Украины.

В сообщении приводятся результаты исследования, проведенного рабочей группой под руководством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

Исследование посвящено попыткам России обойти санкции на экспорт товаров военного назначения.

«Продукция более чем 250 западных компаний была обнаружена в образцах уничтоженного или захваченного российского оружия», — отмечается в документе.

Киевская школа экономики, принимавшая участие в исследовании, сообщила, что в российской военной технике было обнаружено около 2800 иностранных компонентов, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые Москва использует для авиаударов по Украине.