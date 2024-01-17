ПОЛИТИКА
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В Ростовской области произошел взрыв на полиэфирном заводе
По меньшей мере 10 человек пострадали в результате крупного пожара на Шахтинском полиэфирном комбинате в Ростовской области. После взрыва в цеху по производству наполнителей для матрасов и подушек, огонь перекинулся на другие помещения. Пожар площадью 360 м² удалось потушить, сообщают в МЧС России. #Россия #Ростов #пожар #взрыв #завод #МЧС
В Ростовской области произошел взрыв на полиэфирном заводе / Others
17 января 2024 г.
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