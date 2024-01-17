В Ростовской области произошел взрыв на полиэфирном заводе

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате крупного пожара на Шахтинском полиэфирном комбинате в Ростовской области. После взрыва в цеху по производству наполнителей для матрасов и подушек, огонь перекинулся на другие помещения. Пожар площадью 360 м² удалось потушить, сообщают в МЧС России. #Россия #Ростов #пожар #взрыв #завод #МЧС