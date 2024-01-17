Башкирского активиста Фаиля Алсынова приговорили к 4 годам колонии

Активиста из Башкортостана Фаиля Алсынова – одного из защитников шихана Куштау от разработки, приговорили к четырем годам колонии общего режима. Он был осужден по делу о возбуждении ненависти. Поводом для этого стало выступление Алсынова на митинге против золотодобычи весной прошлого года. Поддержать башкирского активиста сегодня к зданию Баймакского суда пришли несколько тысяч человек. Они помешали конвою со взятым под стражу Алсыновым покинуть суд. Сотрудники ОМОНа накинулись на людей с дубинками, закидали их шашками с дымом и слезоточивым газом. Есть информация о пострадавших. #trtнарусском #башкортостан #алсынов #россия #суд #активист #экстремист #требование #митинг #лозунги #приговор #trtrussian