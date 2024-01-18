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У США хуситы снова в террористах
Власти США объявили о включении движения «Ансаруллах» в список террористов (Specially Designated Global Terrorist) в связи с их нападениями на вооруженные силы страны и международные морские суда в Красном море
У США хуситы снова в террористах
Фото: AA / AA
18 января 2024 г.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, включение хуситов в список террористов станет «важным инструментом, позволяющим препятствовать их финансированию».

Решение вступит в силу через 30 дней. Если хуситы прекратят атаки в Красном море, вопрос будет пересмотрен, уточняют в Белом доме.

США уже вносили движение «Ансаруллах» в список террористических организаций (Foreign Terrorist Organization) 19 января 2021 года при администрации Дональда Трампа. Тогда ООН предупредила, что такое решение приведет к серьезному кризису и риску массового голода в Йемене.

Месяц спустя, 16 февраля, хуситы были исключены из списка террористов, уже под администрацией нового президента Джо Байдена.

В Белом доме тогда отметили, что решение было принято в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией, поскольку включение движения в список террористов оказало «разрушительное воздействие» на доступ йеменцев к продовольствию и топливу.

«Сосредоточив внимание на облегчении гуманитарной ситуации в Йемене, мы надеемся, что йеменская сторона также сможет сосредоточиться на диалоге», — говорилось в пресс-релизе Белого дома.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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