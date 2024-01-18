Бундестаг отклонил предложение о поставках Taurus Украине
ПОЛИТИКА
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Бундестаг отклонил предложение о поставках Taurus УкраинеВ среду депутаты немецкого Бундестага проголосовали против предложения о поставке Украине крылатых ракет «Taurus». За инициативу выступила партия ХДС/ХСС, но ее поддержку получили лишь 178 депутатов, в то время как 485 высказались против
Taurus / Others
18 января 2024 г.

Ранее обе партии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия, высказывались за увеличение военной помощи Украине, включая поставку крылатых ракет. Однако предложение ХДС/ХСС было расценено как попытка использовать ситуацию для политических выгод внутри Германии, утверждает Der Spiegel.

Кроме того, «Зеленые» критикуют парламентскую коалицию за отказ одобрить заявки Украины на евроатлантическую интеграцию — вступление в Евросоюз и в НАТО.

ХДС и ХСС ранее уже хотели поставить вопрос о поставках топлива Taurus на голосование. Но соответствующее предложение было передано в комитеты коалиционным большинством.

Даже если бы большинство Бундестага проголосовало за поставки Taurus, последнее слово по экспорту вооружений остается за федеральным правительством, в частности за Федеральным советом безопасности.

«Taurus» — крылатые ракеты «воздух – земля» с радиусом действия около 500 километров. Украина запрашивает их у Германии начиная с мая прошлого года.

Источники в канцелярии ФРГ сообщали, что немецкие власти не готовы принять решение об их поставках, поскольку опасаются, что Украина может применить ракеты для атак на цели на территории России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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