Ранее обе партии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия, высказывались за увеличение военной помощи Украине, включая поставку крылатых ракет. Однако предложение ХДС/ХСС было расценено как попытка использовать ситуацию для политических выгод внутри Германии, утверждает Der Spiegel.

Кроме того, «Зеленые» критикуют парламентскую коалицию за отказ одобрить заявки Украины на евроатлантическую интеграцию — вступление в Евросоюз и в НАТО.

ХДС и ХСС ранее уже хотели поставить вопрос о поставках топлива Taurus на голосование. Но соответствующее предложение было передано в комитеты коалиционным большинством.

Даже если бы большинство Бундестага проголосовало за поставки Taurus, последнее слово по экспорту вооружений остается за федеральным правительством, в частности за Федеральным советом безопасности.

«Taurus» — крылатые ракеты «воздух – земля» с радиусом действия около 500 километров. Украина запрашивает их у Германии начиная с мая прошлого года.

Источники в канцелярии ФРГ сообщали, что немецкие власти не готовы принять решение об их поставках, поскольку опасаются, что Украина может применить ракеты для атак на цели на территории России.