Согласно ведомству, операция под кодовым названием Marg Bar Sarmachar была проведена на основании имеющихся разведданных. По итогам ударов «ликвидировано несколько террористов», сообщили в пакистанском МИД.

Пакистан при этом подчеркнул, что Иран является братской страной, и заявил о своем уважении к суверенитету и территориальной целостности Ирана.

Депутат провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати сообщил в интервью государственному телевидению, что в результате взрывов в городе Сераван утром в четверг погибли по меньшей мере семь человек, включая трех женщин и четверых детей, являвшихся иностранными гражданами.

Еще один взрыв произошел неподалеку от города Сераван, но, по данным иранских властей, без пострадавших.

По информации агентства Mehr, в ходе атаки были использованы ракеты и беспилотники. Ранее Иран провел удары по объектам в Пакистане, Ираке и Сирии.

Тегеран утверждает, что целью в Пакистане была группировка «Джейш аль-Адль», представляющая интересы белуджских сепаратистов. Иран считает «Джейш аль-Адль» террористической группировкой, действующей с 2012 года и базирующейся в Пакистане.

Пакистан сообщил о гибели двух детей в результате атаки и заявил о своем праве на реагирование на этот «незаконный акт» Ирана. Багдад и Исламабад отозвали своих послов из Тегерана.