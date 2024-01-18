Военные США атаковали 14 ракет, готовых к запуску из районов Йемена, находящихся под контролем движения «Ансаруллах». Утверждается, что эти ракеты «представляли непосредственную угрозу для торговых судов и военных кораблей США в регионе и могли быть запущены в любой момент».

Центральное командование ВС США подчеркивает, что нанесенные удары, вместе с другими принятыми мерами, «подорвут способности хуситов продолжать свои агрессивные нападения на международные и коммерческие суда в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе».

Ранее администрация президента США вновь включила йеменских хуситов в список террористов. В 2021 году американские власти исключили их из этого списка. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что это решение будет «важным инструментом для противодействия их финансированию».

После действий хуситов против коммерческих судов в ответ на израильские атаки на Газу многие судоходные компании решили прекратить рейсы через Красное море.