По информации агентства Tasnim, близкого к революционной гвардии, задержанный человек контактировал с этническими националистами за рубежом и был арестован в городе Парсабад провинции Ардебиль.

Следует отметить, что в Иране проживает значительное тюркское меньшинство. Некоторые группы, представляющие интересы тюркского населения в Иране, сообщают о языковой ассимиляции и подавлении тюркской культуры со стороны иранского правительства.

К слову, Иран рассматривает эти тюркские группы как пантюркистские организации.