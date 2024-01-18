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Иран объявил о задержании админа «Группы Туран»
Революционная гвардия Ирана сообщила о задержании одного из администраторов телеграм-канала «Группы Туран», который, согласно сообщению, придерживается пантюркистских взглядов
Иран объявил о задержании админа «Группы Туран»
Иран объявил о задержании админа «Группы Туран» / Others
18 января 2024 г.

По информации агентства Tasnim, близкого к революционной гвардии, задержанный человек контактировал с этническими националистами за рубежом и был арестован в городе Парсабад провинции Ардебиль.

Следует отметить, что в Иране проживает значительное тюркское меньшинство. Некоторые группы, представляющие интересы тюркского населения в Иране, сообщают о языковой ассимиляции и подавлении тюркской культуры со стороны иранского правительства.

К слову, Иран рассматривает эти тюркские группы как пантюркистские организации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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