Иран заявил, что не поставлял России беспилотники для атак на Украину
ПОЛИТИКА
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Иран заявил, что не поставлял России беспилотники для атак на Украину«Они (США) придумывают много оправданий. По их заявлениям, мы якобы вовлечены в украинскую войну. Мы никогда не предоставляли ни одного беспилотника, ни одной ракеты России для использования против Украины», — заявил глава МИД Ирана
Фото: Reuters / Reuters
18 января 2024 г.

В ходе своего выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе 17 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подчеркнул, что Киев не предоставил Ирану никаких убедительных доказательств того, что Россия использует вооружение из Ирана для атак на Украину.

Хосейн Амир Абдоллахиан также обвинил США в «выдумывании оправданий», включая обвинения в том, что Иран причастен к войне в Украине. Он высказался о том, что такие обвинения являются попыткой создать ложные предпосылки для действий против Ирана.

По его словам, почти год назад он предложил министру иностранных дел Украины предоставить Ирану доказательства использования дронов или оружия иранского производства против украинцев.

«Они не предоставили нам, не показали никаких доказательств того, что против них используются беспилотники и оружие иранского производства», — отметил Абдоллахиан.

Он добавил, что «любая страна достаточно легко скопирует иранские беспилотники», поэтому Тегеран за это ответственности не несет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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