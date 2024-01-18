В Газу приехали грузовики с лекарствами — израильские СМИ

Израильская газета «Едиот Ахронот» сообщила, что в сектор Газа въехали 5 грузовиков с лекарствами для палестинцев. Предварительно гуманитарный груз досмотрели на израильском контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом. Ранее Катар объявил о достигнутом соглашении между ХАМАС и Тель-Авивом о доставке лекарств израильским заложникам в обмен на такой же груз для палестинцев в секторе Газа. #trtнарусском #израиль #палестина #газа #лекарства #грузовики #гумпомощь #катар #соглащение #палестинцы #trtrussian