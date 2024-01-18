18 января 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Израильский инфлюенсер рассказывает о бомбардировках Газы и ест мороженое
Израильский инфлюенсер Шита Хакдоша опубликовал в TikTok видео, на котором он с восторгом рассказывает о бомбардировках палестинцев, поедая мороженое. Позднее президент Израиля Исаак Герцог представил его к награде. #trtнарусском #израильтянин #издевательство #израиль #палестина #газа #секторгаза #мороженое #инфлюенсер #блогер #бомбардировка #палестинцы #награда #trtrussian
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