ПОЛИТИКА
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Талибан побеждает в противостоянии с маком
В Афганистане массово уничтожают маковые поля в связи с запретом на его выращивание и продажу. До того, как Талибан пришёл к власти 15 августа 2021 года, выращивание и торговля маком были одной из основных проблем страны. Опиум, производимый в Афганистане, составлял 80-85% мирового объёма поставок. В апреле 2022 года Талибан объявил о запрете на выращивание мака. #trtнарусском #талибан #мак #афганистан #кандагар #опиум #наркомания #наркотики #trtrussian
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18 января 2024 г.
Истории
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