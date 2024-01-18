Талибан побеждает в противостоянии с маком

В Афганистане массово уничтожают маковые поля в связи с запретом на его выращивание и продажу. До того, как Талибан пришёл к власти 15 августа 2021 года, выращивание и торговля маком были одной из основных проблем страны. Опиум, производимый в Афганистане, составлял 80-85% мирового объёма поставок. В апреле 2022 года Талибан объявил о запрете на выращивание мака. #trtнарусском #талибан #мак #афганистан #кандагар #опиум #наркомания #наркотики #trtrussian